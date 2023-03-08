台灣味自販機日本首度亮相 謝長廷投幣買蕃薯

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東京食品展7日開幕，在台灣館開幕典禮後，駐日代表謝長廷（右2）與農委會副主委陳駿季使用這台在日本首度亮相的台灣冷凍農水產品自動販賣機。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月8日

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）2023年東京食品展開幕，台灣農水產館有一台販售台灣冷凍水產品的自動販賣機，駐日代表謝長廷投幣購買，大讚前所未有。另有一種「台日混血」冰淇淋，也是首度在日本亮相。

全球三大食品展之一、亞洲最大食品盛會–2023年東京食品展今天開幕，經濟部國際貿易局與外貿協會徵集136家廠商共組台灣館也舉行開幕典禮。之後，農委會副主委陳駿季主持「台灣農水產館」開幕典禮，並公開即將在日本推出的台灣冷凍農水產品自動販賣機。

這台自販機販售的商品，有當令的蔬果和水產品，包括冷凍鳳梨釋迦、毛豆、石斑魚、白帶魚、香腸、貢丸、地瓜等。將來計劃擺放在車站及人潮眾多的地方，讓消費者24小時都可購買。

駐日代表謝長廷覺得很新奇，當場投幣購買冷凍燒蕃薯，陳駿季則買了冷凍切片鳳梨釋迦。

謝長廷對媒體表示，日本自販機很進步、發達且普遍，台灣用這個方式銷售（冷凍農水產品）是對的，是前所未有的手法。

陳駿季說，目前台灣農水產品多是透過超市通路銷售給日本消費者，由於日本自販機相當興盛，所以農委會也與日本自販機等相關業者合作，嘗試利用這個新的銷售方式，讓日本民眾能便於購買台灣的冷凍農水產品。

對於這種嶄新的銷售手法效益有多大，他表示，目前還無法評估效益，不過據了解，已有日本大型連鎖超市業者Olympic與農委會接冾中。他預定8日訪問該公司。

中國2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，因應鳳梨釋迦產季為12月到隔年4月，農委會去年12月再度啟動產銷措施因應。彙整至今年3月3日，規劃出口5000噸、內銷7000噸及加工3000噸，總計1萬5000噸，已執行8709公噸，僅3個月，進度已超過目標一半。

台灣業者想方設法推銷釋迦，這次參加東京食品展的台灣青果商電商自然屋推出的新商品「台日友好」冰淇淋，是使用台灣冷凍鳳梨釋迦和北海道富良野的牛奶，再交由日本廠商製造的產品。

自然屋總經理陳俊雄說，他長年在日本銷售台灣水果，注意鳳梨釋迦的成品，要如何去除鳳梨釋迦的苦味相當困難，由於鳳梨釋迦是以冷凍方式銷日，所以他靈機一動試著將此製成冰淇淋。

他說，把台灣釋迦的冷凍切丁和果泥送到北海道，與當地富良野的生乳結合，請日本廠商製成冰淇淋，以日本的食品加工技術消除天然的澀味與苦味。

他認為，南國陽光的果物結合北國乳白雪地，就是融合赤道與北極的概念，一定會成為天地間最好的味道。

「這種新款冰淇淋已達日本食品安全標準，可以上市。目前有鳳梨釋迦和芒果兩種口味，帶有濃郁的果香與乳香，還混入果肉，相當可口。陳俊雄期盼利用這次參展，多收集消費者的回饋，再設定通路，他希望新款冰淇淋能打入餐廳推廣。（編輯：郭中翰）1120308

台灣青果商電商自然屋陳俊雄（左）7日在東京食品展台灣館推出新款冰淇淋，用台灣冷凍鳳梨釋迦結合北海道富良野牛奶，再由日商製造。駐日代表謝長廷讚好吃。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月8日