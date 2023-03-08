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黑面琵鷺斷翅落難台南魚塭 環團人員救援送醫

2023/3/8 17:04（3/8 17:11 更新）
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台南市生態保育學會副總幹事黃永豐（圖）7日在學甲濕地生態園區附近魚塭救援一隻受傷無法飛行的黑面琵鷺，經送醫檢查發現右翅骨折。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日
台南市生態保育學會副總幹事黃永豐（圖）7日在學甲濕地生態園區附近魚塭救援一隻受傷無法飛行的黑面琵鷺，經送醫檢查發現右翅骨折。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市生態保育學會人員昨天在學甲濕地生態園區旁魚塭，救援1隻受傷無法飛行的黑面琵鷺，經送醫檢查發現右翅骨折，初步醫治後轉送農委會特有生物研究保育中心接續處理。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天透過新聞稿表示，今年2月3日學會曾接獲民眾通報，在學甲濕地附近1處魚塭內有1隻黑面琵鷺奄奄一息，學會志工前往救援送醫，但疑似因肉毒桿菌中毒不治，學會人員此後就常前往發現黑琵的魚塭巡視。

邱仁武表示，學會副總幹事黃永豐約1週前巡視時，發現魚塭中有1隻疑似受傷的黑面琵鷺，原本活動力及覓食情況還不錯，持續觀察到昨天，發現這隻黑面琵鷺疑似體力不支，已無法覓食，經通報台南市政府農業局及特生中心七股站，決定進行捕捉送醫治療。

黃永豐指出，當眾人準備進入魚塭時，原本癱軟的黑面琵鷺受到驚嚇想要逃離，但因翅膀受傷無法飛行，最後順利捕捉，初步檢視發現右翅斷裂，緊急送到台南慈愛動物醫院治療，經獸醫師確認為骨折，而且穿刺皮膚，處理包紮後轉送南投特生中心做後續復健處理。

台南市農業局森林及自然保育科長朱健明表示，這隻受傷的黑面琵鷺可能飛行時不慎撞擊電線等不明物品，造成翅膀骨折，若治癒後經獸醫師評估可進行野放，將擇期於發現處野放，若無法野放，可能安排頑皮世界野生動物園收容站長期收容安置，給予良好照顧。（編輯：孫承武）1120308

台南市生態保育學會人員1週前在學甲濕地生態園區旁魚塭發現一隻疑似受傷黑面琵鷺，7日發現這隻黑面琵鷺已無法覓食，經通報台南市政府農業局及特生中心七股站，決定進行捕捉送醫治療。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日
台南市生態保育學會人員1週前在學甲濕地生態園區旁魚塭發現一隻疑似受傷黑面琵鷺，7日發現這隻黑面琵鷺已無法覓食，經通報台南市政府農業局及特生中心七股站，決定進行捕捉送醫治療。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月8日
#台南市生態保育學會
#學甲濕地生態園區
#農委會特生中心
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