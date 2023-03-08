石碇高中晉級FRC休士頓決賽 募資30萬旅費盼伸援

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（中央社記者高華謙新北8日電）石碇高中學生參與FRC全球機器人競賽並晉級，參賽學生期盼大家能支持他們朝夢想前進，但由於赴美國旅費不足新台幣30萬元，上網公開募資，目前有民代聲援，也有網紅醫師捐助。

新北市議員陳乃瑜發布新聞稿表示，位在新北市石碇區的石碇高中學生3月初到加拿大參加「全球高中生機器人最高等級大賽」（FIRST Robotics Competion,FRC）區域資格賽，拿到新秀獎，順利挺進決賽。不過因決賽辦在美國休士頓，仍有30萬元旅費缺口。

石碇高中機器人競賽團隊急需旅費的消息傳出後，校方人員今晚未多做說明，僅表示待完成行政程序，會在適當時間說明。

影片來源：SDHS FRC 9079

不過，根據陳乃瑜臉書，她與校方聯繫，希望幫助第一次參賽的孩子勇敢追夢，也打了非常多電話，邀請社群上的意見領袖串聯，希望讓更多人看到這個訊息，其中醫師杜承哲也立刻捐1萬元響應，希望能拋磚引玉。

石碇高中日前發布新聞稿說明，學校地處偏鄉，在經驗、資金、機器裝置、企劃書提案與英語溝通上都有許多要精進的地方，但13名學生還是不斷練習、學習，彌補不足。

校內機器人團隊隊長李芷均當時表示，很感謝團隊每位成員付出超過百分百的努力，也很感謝包括師長、同學、家長還有贊助團體的支持，讓他們相信，只要持續追夢，終有一天會有成果，之後前往休士頓，也期盼大家能再支持他們朝夢想更近一步。

新北市政府教育局表示，FRC競賽由美國主辦，是國際上針對全球高中生舉辦的最高等級機器人賽事，深受麻省理工、哈佛等頂尖大學的青睞。

新北教育局以訊息回覆中央社記者指出，111學年度已補助石碇高中團隊運作經費110萬元，出國比賽部分也補助6萬元，不過FRC競賽精神是考驗跨領域能力，包括建立品牌、公關行銷能力等，所有學校將產學募資作為教育過程。（編輯：陳清芳）1120308