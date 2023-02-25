零重力水渦實驗登上國際太空站 台灣學生脫穎而出

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（中央社記者張璦桃園25日電）國際太空站內，日本太空人若田光一手拿看起來像是藍色熔岩燈的物體，用力一晃，仔細端詳變化，100多秒的實驗片段，並不是獵奇的黑科技測試，而是來自於台灣的大學生蔡志群，以高中科展題目為靈感，所發想的「零重力水渦」提案。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）發起「2022零重力實驗」（ATZG）活動，向亞太地區學生募集實驗提案，從201案海選出6個實驗，交由國際太空站（ISS）上的太空人執行，目前就讀國立中央大學太空科學與工程學系二年級的蔡志群，正是入選者之一。

蔡志群接受中央社記者訪問表示，大學一年級時，曾在學程課上聽國家太空中心工程師林信嘉介紹JAXA活動，比賽提案須以全英文撰寫，看似令人卻步的規定，反成了他參賽的「誘因」。

「當時考完微積分，想來練一下英文作文」，蔡志群笑說，於是以高中時期做過的水漩渦科展為基礎，發想出符合JAXA要求，簡單、新穎、視覺效果明顯的實驗計畫。

蔡志群表示，去年3、4月交出提案，原本以為會就此「石沈大海」，想不到6月收到入選通知，7月開始馬不停蹄與JAXA視訊會議，討論材料規格、步驟與進度等。由於沒跟外國人講過話，他在和JAXA開會前，甚至到校內語言中心「特訓」英文自我介紹。

儘管做足萬全準備，計畫總是趕不上變化，蔡志群說，由於COVID-19疫情，JAXA取消入選者赴日行程，但他也因此在去年11月，獲得與國家太空中心到越南參加「亞太地區太空機構論壇」（APRSAF）的機會，孰料後來日本之行恢復辦理，讓他得以在短時間內兩度出國見世面。

今年農曆春節前，蔡志群抵達日本茨城縣，他參訪的JAXA筑波太空中心，不僅是日本衛星整測、火箭技術研發、太空人培訓重鎮，他更在此實況見證太空人若田光一，親自執行他提出的「零重力條件下水渦」實驗。

「嚇一跳，就像電影裡演的，像NASA（美國太空總署）那樣」，蔡志群形容筑波太空中心地面控制室的規模，以及戒備森嚴的程度；隔著一片玻璃，他與來自日本、泰國、新加坡的其他入選者，觀摩地面人員與國際太空站（ISS）上的日本希望號（Kibo）實驗艙連線。

其實，若田光一拿著的，只是個重量不到200公克的水瓶、不是熔岩燈。蔡志群解釋實驗畫面，水在太空艙內，之所以看起來呈現油狀、布滿泡泡，是因為在微重力下，水分子之間的凝聚力會更明顯；把水染成藍色，則是為凸顯視覺效果以及更方便觀察。

蔡志群指出，在地面上大力搖晃裝滿一半水的瓶子，水會產生一個渦漩，不過，他預想，在太空微重力環境中，分別以縱軸和橫軸方式搖晃瓶子，水體會產生不同變化。

將瓶身立直，以縱軸搖晃，產生的向心力，讓水貼著瓶壁旋轉，微重力狀態下的漩渦，形成「中空」的渦管；瓶身橫躺，以橫軸旋轉，水會分開集中在瓶子的左、右兩側，中間則有個大泡泡；這兩個實驗結果，都符合蔡志群預期。

「過去6個月，絕對是人生到現在最精彩的半年」，蔡志群表示，平時就有關注若田光一的動態，看他在離地表400公里外的國際太空站，操刀自己發想的水渦實驗，時隔一個多月，至今仍相當感動；經過一番洗禮，對「太空外交」等國際合作交流，也萌生了興趣。

此外，蔡志群在意外踏上的越南行，結識了系上教授張起維，他主動提起希望加入對方的「立方衛星」計畫，張起維欣然同意，讓年僅20歲的蔡志群，加入以研究生為主的團隊。

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雖然不少讀太空相關科系的學生，畢業後就轉換跑道，蔡志群堅定要留在太空領域，他表示，國中時看「科學人」雜誌，讀到有關探測土星的卡西尼─惠更斯號（Cassini-Huygens）等文章，就燃起了對宇宙的嚮往，未來目標是拿獎學金出國攻讀博士學位，學成後繼續研究衛星。

蔡志群說，「太空看不到界線，投入這個產業，感覺像走在人類前端，光想到這一點，就很興奮」。（編輯：郭無患）1120225