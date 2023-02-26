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俄救援太空船與ISS對接 將接3太空人回地球[影]

2023/2/26 14:22（2/26 15:05 更新）
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船今天稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把3名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。

法新社報導，國際太空站（International Space Station, ISS）合作夥伴美國國家航空暨太空總署（NASA）的即時影片顯示，聯合號（Soyuz）MS-23太空船自動停靠在這座繞地軌道運行的研究實驗室，完成自哈薩克升空後的兩天旅程。

MS-23太空船預定9月將美國太空人盧比歐（Frank Rubio）及俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）接返地球。

這3名太空人去年9月搭乘聯合號MS-22太空船抵達國際太空站，原預計停留約6個月至今年3月底。

但MS-22太空船去年12月14日開始洩漏冷卻劑，美、俄太空事務官員認為可能是被一小塊太空岩石撞擊所致，俄羅斯聯邦太空總署決定派MS-23無人太空船前往接替。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120226

#國際太空站
#ISS
#佩捷林
佩捷林
俄無人艙赴國際太空站 取代受損載具接回太空人
普羅柯皮耶夫
原載具受損 俄另派太空船赴ISS接運太空人冷卻劑外洩 國際太空站俄太空漫步任務取消
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