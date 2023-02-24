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俄無人艙赴國際太空站 取代受損載具接回太空人

2023/2/24 12:02（2/24 12:24 更新）
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯今天上午自哈薩克發射「聯合號」無人太空船前往國際太空站，將帶3名太空人返回地球；他們原定搭乘返回的太空船被一顆小流星體撞擊受損。

法新社報導，與國際太空站（ISS）合作的美國國家航空暨太空總署（NASA）現場直播影片顯示，聯合號MS-23（Soyuz MS-23）太空船在俄羅斯營運的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）順利升空。

聯合號MS-23太空船預計於莫斯科時間週日上午與國際太空站對接，但預估要到9月才會將美國太空人盧比歐（Frank Rubio）及俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）接返地球。

這3名太空人去年9月搭乘聯合號MS-22（Soyuz MS-22）太空船抵達國際太空站，原預計停留約6個月至今年3月底。

但他們的太空船去年12月14日開始洩漏冷卻劑，當時俄羅斯太空人正準備展開太空漫步任務，事發後隨即宣布取消。美、俄太空事務官員認為太空船可能被一顆小流星體撞擊。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120224

#國際太空站
#俄羅斯
#盧比歐
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