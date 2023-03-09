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再生能源衝擊農漁村經濟 立委促政府提共贏開發方案

2023/3/9 12:01
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（中央社記者郭建伸台北9日電）為減少溫室氣體排放，政府近年積極推動再生能源，不過時代力量立委陳椒華今天指出，廠商在農地、魚塭鋪設大面積的太陽能板，恐衝擊農漁村經濟，呼籲政府不要只重視再生能源，應提出共贏的開發方案。

陳椒華今天偕屏東農民張靜玉、彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君等人舉行「正視農地光電對農村的衝擊，莫讓農民成為雙重氣候災民」記者會。

陳椒華表示，農漁民特別容易受到氣候變遷影響，如果政府為減緩溫室氣體裝置再生能源，卻威脅到農漁村經濟，農民、漁民等於遇到雙重危機。

陳椒華表示，目前沿海農漁村光電不需要環評，但興建光電案場時會填築地基，若涉及違法填築廢棄物，可能影響周遭農田、魚塭的水質。

張靜玉表示，目前的光電案場沒有農電共生設計，以農村而言，只要損失一定面積的耕地，就可能不足以支撐農業經濟規模，導致農村快速的沒落。

張靜玉表示，農民因沒有相關知識，導致與廠商簽訂的合約反而對自身不利，但過程中未見政府主動協助，呼籲政府應保障農民權益。（編輯：張均懋）1120309

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