飼養犬貓未絕育生一窩 台南2022年開罰10件

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台南市動保處每年都會查獲數起犬貓未絕育案，通常是犬貓生下一窩小貓小狗後遭人檢舉，民國111年共開出10件裁罰。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）飼養犬貓應絕育政策上路多年，但台南市動保處每年仍會查獲數起犬貓未絕育案，通常是犬貓生下一窩小貓小狗後遭人檢舉，去年共開出10件裁罰，飼主各被開罰新台幣5萬元。

台南市動物防疫保護處副處長洪振凱今天透過新聞稿表示，目前仍有少數飼主未依規定替犬貓完成絕育或提出免絕育申報，若家中飼養的犬貓不慎懷孕產子，飼主將面臨5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

洪振凱指出，動保處每年都會查獲數起犬貓未絕育案，通常是飼主未替犬貓絕育或未做好管理措施，使犬貓不慎懷孕，產下一窩窩小狗小貓遭人檢舉。去年共開出10件裁罰，因都屬初犯各罰5萬元，呼籲飼主不可不慎。

洪振凱告訴中央社記者，依動物保護法規定，民眾飼養犬貓如有繁殖需求可提出申請，但除了特定寵物業者，一般情況下幾乎不會核准，也就是不能私自繁殖，若飼養母犬、母貓未經申請核准生產，動保處調查屬實一律開罰。

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洪振凱表示，為犬貓完成絕育除符合動保法免於受罰外，更可降低犬貓罹患乳腺腫瘤、子宮蓄膿、睪丸腫瘤及圍肛腺腫瘤等多種疾病風險；另外，在接受絕育手術後，犬貓發情、隨意便溺及攻擊等行為問題也可改善。

洪振凱指出，因特殊原因無法為犬貓絕育而選擇申請免絕育申報飼主，獲核准後只是未絕育一事不會被裁罰，平時仍要做好飼養管理，確實將公母分開飼養或採取其他避免懷孕措施，否則當犬貓不慎懷孕產子，還是要面臨罰鍰。（編輯：孫承武）1120309