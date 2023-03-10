抗病耐熱小番茄新品 種苗亞蔬25號12月上市

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農委會種苗改良繁殖場10日在台北舉辦記者會，發布攜手亞蔬中心、費時12年完成的「種苗亞蔬25號」小番茄育成試種，並指出已有超商、部分農民契作栽種，預計最快12月可望在超商買到。中央社記者楊淑閔攝 112年3月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）種苗改良繁殖場今天宣布，攜手亞蔬中心、費時12年完成「種苗亞蔬25號」小番茄育成試種，抗捲葉病、耐熱不畏極端氣候，秋作可採收到3、4月，春作到5、6月，最快12月超商上市。

台灣捲葉病為害嚴重，去年秋作許多主產區受害，行政院農業委員會種苗改良繁殖場舉例，高雄美濃超過100公頃番茄受害，粗估損失至少新台幣3億元。

種苗場舉辦「露天栽培省成本 告別番茄重要病害・耐病小果番茄新品種─種苗亞蔬25號」記者會，宣布此品種抗病耐熱，產量可多1、2成。

種苗場場長張定霖說，「種苗亞蔬25號」屬雜交一代品種，100年起由亞蔬中心（世界蔬菜中心）費時9年育成，其母本、父本都有耐熱特性及抗病性，本身的特性顯現植株生長勢強，耐捲葉病、青枯病及萎凋病，適合在台灣栽種。

相對於秋作番茄通常在3月吹南風氣候轉熱時，採收期就結束，此品種秋作可以採收到3、4月，春作可採收到5、6月；產量來說，春作每公頃46公噸，秋作並達69.4公噸，後者已超過65公噸，為高產品種。

張定霖並說，109年起種苗場開始在高雄美濃、台南鹽水試種，後者並可測試在鹽鹼性環境的生長態勢，結果顯示，不僅外觀為橙紅色、高球型討喜，果重約24.4公克，除有番茄果香、口感酸甜，在鹽水試種的果實還呈現鹹、甜味兼具，很有特色。

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相對於通路喜歡銷售每顆19、20公克果種規格，種苗場補充，農民只要採4幹整枝，也就是主蔓再長出3枝側蔓，且以間距40公分密植，比一般60公分窄些，果重就能達成通路喜愛的19、20公克規格。

張定霖說，已經有便利超商、部分農民契作栽種，預計最快12月可望在超商買到，終端商品樣態則因應業者的商品包裝而異，有可能是多種果品、不同色澤混搭包裝上市；目前種苗場已能量產種子，歡迎農民團體聯繫，以集團化方式購買種子生產上市。（編輯：管中維）1120310