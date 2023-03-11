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冷空氣12日南下 北台灣溫度入夜驟降逾10度

2023/3/11 17:43（3/11 18:21 更新）
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中央氣象局表示，12日入夜後冷空氣南下，屆時北台灣低溫降到13到15度。圖為走在台北市北投區街頭的民眾穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，12日入夜後冷空氣南下，屆時北台灣低溫降到13到15度。圖為走在台北市北投區街頭的民眾穿上外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北11日電）中央氣象局表示，明天白天各地高溫在攝氏25度到29度間，入夜後冷空氣南下，預計為大陸冷氣團的強度，屆時北台灣低溫降到13到15度，13日白天明顯轉涼，14日才會逐步回溫。

中央氣象局預報員葉致均今天告訴中央社記者，明天上半天天氣穩定，但是下半天起東北風明顯增強，因此北部東半部都會開始降雨，但入夜後冷空氣南下，水氣減少，13日及14日就只剩東半部有局部降雨。

葉致均說，15日起水氣減少，屆時將恢復成晴到多雲的天氣型態，僅東半部有零星降雨。

溫度方面，葉致均指出，明天白天各地高溫仍有25度到29度，不過入夜後大陸冷氣團報到，冷空氣南下，北台低溫將降到13度到15度，其他地區也只有16度到17度，13日明顯感受到氣溫轉涼，白天高溫北台灣只有17度到18度，中南部為23度到25度，花東地區則是19度到20度，預計要到14日白天才會逐漸回溫。（編輯：李亨山）1120311

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#中央氣象局
#大陸冷氣團
#冷空氣
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