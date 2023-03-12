更多編輯台推薦新聞：
日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘
國際

日本311地震12週年民眾湧重災區悼罹難者 盼悲劇不會被遺忘

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台日球員經典賽展現鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
首頁 / 生活

中藥缺藥首度納衛福部通報 新制最快4月前上路

2023/3/12 12:14（3/12 12:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級。衛福部長薛瑞元12日表示，規劃首度正式將中藥缺藥納通報。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級。衛福部長薛瑞元12日表示，規劃首度正式將中藥缺藥納通報。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北12日電）近期西藥缺藥頻傳，衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級，部長薛瑞元今天表示，規劃首度正式將中藥缺藥納通報，以利中央即刻因應調度，預計新制最快4月前上路。

薛瑞元今天上午出席中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇，他在致詞時表示，未來中醫缺藥也需要做缺藥通報，達到即時掌握、立即因應，調度進口時程或與廠商協調增加生產量。

薛瑞元表示，關於中藥缺藥通報，以前在藥事法並沒有說得很清楚，因為過去主要是由食藥署處理，範圍會窄一點，主要都是針對西藥缺藥，但這次將缺藥通報協調中心拉到部層級，所以將中藥缺藥也拉進來。

薛瑞元說，未來中醫師、中藥界只要發現有缺藥狀況，都可通報，今天正式宣布新制，缺藥通報系統本來就在運作中，現在需要將中藥缺藥加入系統通報，目前還沒有掌握到有中藥材缺藥狀況，預計最快4月前建制完成。

另外，薛瑞元說，中藥供應鏈也是台灣需要重新檢討議題，從原料藥到最終方劑產品，希望與農委會、經濟部合作，以利布建更多國產製造供應鏈，除了國內種植、自產自銷，也可與新南向國家攜手，農業協助可由農委會合作，涉及成本補助可與經濟部研議，盼望未來1至2年內建置。（編輯：陳仁華）1120312

近期西藥缺藥頻傳，衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級，衛福部長薛瑞元（中）12日表示，規劃首度正式將中藥缺藥納通報，預計新制最快4月前上路。中央社記者陳婕翎攝 112年3月12日
近期西藥缺藥頻傳，衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級，衛福部長薛瑞元（中）12日表示，規劃首度正式將中藥缺藥納通報，預計新制最快4月前上路。中央社記者陳婕翎攝 112年3月12日
#中藥
#缺藥
#衛福部
延伸閱讀
健保藥價4月調降如何避免缺藥 健保署規劃試辦全國統一採購蔡總統：全球都缺藥 衛福部積極調度確保供藥穩定健保藥價調幅創10年新低 阿茲海默症用藥「憶必佳」降最多
薛瑞元
賴副總統確診也喝清冠一號 EUA延至113年6月王鴻薇質疑高端　薛瑞元：流感公費疫苗多家競標
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族