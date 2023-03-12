中藥缺藥首度納衛福部通報 新制最快4月前上路

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）近期西藥缺藥頻傳，衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉到部層級，部長薛瑞元今天表示，規劃首度正式將中藥缺藥納通報，以利中央即刻因應調度，預計新制最快4月前上路。

薛瑞元今天上午出席中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇，他在致詞時表示，未來中醫缺藥也需要做缺藥通報，達到即時掌握、立即因應，調度進口時程或與廠商協調增加生產量。

薛瑞元表示，關於中藥缺藥通報，以前在藥事法並沒有說得很清楚，因為過去主要是由食藥署處理，範圍會窄一點，主要都是針對西藥缺藥，但這次將缺藥通報協調中心拉到部層級，所以將中藥缺藥也拉進來。

薛瑞元說，未來中醫師、中藥界只要發現有缺藥狀況，都可通報，今天正式宣布新制，缺藥通報系統本來就在運作中，現在需要將中藥缺藥加入系統通報，目前還沒有掌握到有中藥材缺藥狀況，預計最快4月前建制完成。

另外，薛瑞元說，中藥供應鏈也是台灣需要重新檢討議題，從原料藥到最終方劑產品，希望與農委會、經濟部合作，以利布建更多國產製造供應鏈，除了國內種植、自產自銷，也可與新南向國家攜手，農業協助可由農委會合作，涉及成本補助可與經濟部研議，盼望未來1至2年內建置。（編輯：陳仁華）1120312