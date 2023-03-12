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國中會考5/20登場 19.8萬人報考再創新低

2023/3/12 16:10
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）112年國中教育會考將於5月20日及21日辦理，經全國試務會統計，總計19萬8673人報名，比111年減少逾600人，是第2度跌破20萬人，再創歷史新低。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，112年國中會考已於3月11日完成報名，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬8673人，分別為集體報名19萬7145人，個別報名1528人。

其中，報名人數最多的3個考區，分別是新北考區3萬739人，中投考區3萬495人，及台北考區2萬2213人。

全國試務會提醒，112年國中教育會考考試日期為5月20日及21日，4月14日寄發准考證。集體報名者，由就讀國中轉發准考證；個別報名者，由各考區試務會寄發准考證。

全國試務會指出，考生收到准考證後應詳細檢查，如有錯誤須於4月17及18日提出申請更正，集體報名考生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。

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全國試務會表示，會考特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7452人；各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8607人，全國試務會指出，報考資格已於報名時審查，但考生申請特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果。（編輯：唐聲揚）1120312

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