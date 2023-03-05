112年國中會考3/9起報名 非應屆畢業生個別報名

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）112年國中教育會考將在5月20、21日登場，辦理報名日期是3月9至11日，4月14日寄發准考證。教育部提醒，非應屆生採個別報名，須自行上網報名，列印資料後親自至考區試務會繳交。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿說明，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料，包括考生基本資料、相片電子檔等。

非國中應屆畢業生須繳交報名費新台幣500元，若為低收入戶子女，或直系血親尊親屬支領失業給付者，須檢附戶口名簿影本及相關證明正本，可由國教署全額補助，免繳報名費；若為中低收入戶子女，同樣檢附相關證明，則由國教署補助60%，僅需繳交報名費200元。

國教署提醒，個別報名考生須於3月6日上午9時至3月8日下午5時前上網填寫報名（https://cap.rcpet.edu.tw），並於3月9至11日，親至考區試務會辦理報名，現場受理時間為每日上午9時至中午12時、下午1時30分至5時。

考區試務會採現場審查，考生須攜帶學歷證件正本、國民身分證或健保卡正本、網路列印的個別報名表、報名費用、2個郵票一般中式12K標準信封（長23公分、寬12公分）貼足35元，正本皆驗畢歸還。若需修正報名資料，可使用現場設置的電腦及印表機，逾期不受理。

全國試務會提醒，112年國中教育會考日期為5月20及21日。寄發准考證為4月14日，集體報名考生由就讀國中轉發准考證；個別報名考生由考區試務會寄發。收到准考證有錯誤須更正，申請勘誤時間為4月17及18日，受理時間均為每天上午9時至中午12時、下午1時30分至5時。

另外，112年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度原則設定於攝氏26度至28度。考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，也應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。（編輯：陳清芳）1120305