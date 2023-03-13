寶二水庫聯通管爆裂路面塌陷搶修 開放單線通車

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新竹縣寶山鄉寶山路1段埋設的寶二水庫聯通管12日突然爆裂，導致路基下陷、柏油路面裂開，影響通車與供水；目前進行臨時道路鋪面等修復，因應上下班通勤，13日先以單線通車，預計14日將能恢復雙線通行。（寶山鄉長邱振瑋提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣寶山鄉寶山路1段埋設的寶二水庫聯通管昨天爆裂，導致路基下陷柏油路面裂開影響通車與供水。寶山鄉長邱振瑋今天說，因應上下班先開放單線通車，估明天恢復雙線通行。

邱振瑋向中央社記者表示，經向相關單位了解，昨天爆裂的地方是輸水管轉彎處，因水壓大導致自來水一度向上噴發約3層樓高。目前進行臨時道路鋪面等修復，因應上下班通勤，今天先以單線通車，預計明天將能恢復雙線通行。

他指出，這次水管爆裂也導致附近擋土牆遭推移等情形，他與相關單位研議後將重新施作，以確保民眾通行安全。

經濟部水利署北區水資源局向中央社記者表示，昨天上午約10時45分，寶二水庫聯通管位於寶山鄉楓橋派出所前約200公尺處發生爆裂，經搶修聯通管裂縫在今天清晨修復完成；現正進行路面灌漿相關作業，以穩固道路路基。

北水局指出，爆裂處是鋼管轉彎銲接處，應是近期旱象導致水庫長時加量供水及地震影響管線壓力，是不可抗力因素造成。相關搶修作業完成後，將陸續恢復供水。

寶二水庫聯通管是長約7公里、直徑2公尺的鋼管，將水庫水源輸送至寶山淨水場處理供水。（編輯：戴光育）1120313