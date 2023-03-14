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立委籲管理道路駕駛教室 王國材提修駕訓班辦法

2023/3/14 11:58
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（中央社記者王揚宇台北14日電）立委表示，有民眾拿到駕照但不敢開車，因此上網找道路駕駛教室練習，政府應思考落地管理，保障學員與用路人安全；交通部長王國材說，可修正駕訓班管理辦法，納入已拿到駕照者接受道路駕駛的課程，朝此方向努力。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

民進黨立委陳秀寶質詢時提到，現在有不少拿到駕照的新手或很久沒上路的駕駛，為了想熟悉道路狀況及練習開車技術，上網找道路駕駛教室（或稱開車補習班），付費請資深駕駛教導。

陳秀寶說，網路上有很多這類型的訊息，不僅是有規模的招生授課，也有招募教練，學員可自備車輛，或是由教室提供副駕駛座有剎車的車輛等。她問，這樣的道路駕駛教室好不好。

陳建仁說，讓大家有更熟悉的駕駛技術後再自己上路，這是好的。

陳秀寶接著說，自己沒有反對這樣的服務，只是當愈來愈多民眾有此需求下，為確保學員與用路人的安全及權益，政府是否思考落地管理，或是如何進行規範。

王國材說，他覺得可以修正駕訓班管理辦法，因為駕訓班本來就有道路訓練及相關師資，不要讓坊間自己調供需，而且目前在道路訓練上有很多規定，可以修正駕訓班管理辦法，納入一個課程，讓已拿到駕照的民眾，只接受道路駕駛訓練課程，朝這個方向努力。

此外，陳秀寶也關注美港公路高架化目前進度，到底交通部何時能把期末報告送行政院核定。王國材說，4月送行政院，陳建仁則說，報告送到行政院後會加速審查。（編輯：翟思嘉）1120314

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