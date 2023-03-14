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環團揪出「寄生工廠」 籲地方確實審核納管資格

2023/3/14 13:30
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（中央社記者張雄風台北14日電）環團今天表示，經調查近期仍有許多農地工廠擴建、或申請納管後卻租給不同業者使用的「寄生工廠」，甚至不乏中高污染的廠房，嚴格來說已不符納管資格，籲地方政府確實審核。

根據工廠管理輔導法，今年3月20日是申請納管的未登記工廠繳交「工廠改善計畫」最後期限。環保團體今天舉辦「地方政府不應縱容中高污、新增建工廠闖關合法」記者會，揭露許多在納管審核階段的工廠根本不符合納管資格，不應該進入納管審查的環節。

地球公民基金會研究專員賴沛蓮表示，經濟部公布已申請納管的工廠有3萬2598間，近3年地球公民基金會向政府檢舉的709件個案中，至少揪出22件不符合納管資格卻申請納管，甚至被政府核准申請、並提交工廠改善計畫。

賴沛蓮更表示，這些工廠多分布於彰化、桃園、台中、高雄；許多案件是環團多次向地方政府遞交航照圖等相關證據，如是在既有廠房旁再擴建，嚴格來說已不符納管資格，但僅收到地方政府回覆「經勘查，現場大門深鎖，無作業跡象」。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，上述22件不符合納管資格卻申請納管的案例，在彰化占了8件最多，但這些數量「可能還只是冰山一角」；現勘就發現有不屬於工廠範疇的百貨批發業，也有申請納管後卻不斷出租給不同業者使用的情況，更曾有中高污染業者進駐，僅以書面審查根本無法得知實際工廠現況。

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環團呼籲，地方政府應確實審核未登工廠納管資格，立即准駁不符納管的案件；經濟部應整合工廠改善計畫與環保署、農委會等部會列管工廠資料，抓出中高污染工廠；不符合納管資格者與未提交工廠改善計畫等工廠應公布名單，立即停工、確實斷水斷電。

立法院於2019年修正通過工廠管理輔導法，以特定工廠登記取代臨時工廠登記，新增的農地工廠即報即拆；2020年3月20日再次修正，規定低污染未登記工廠應於2年內申請納管、3年內提出工廠改善計畫，完成改善後，可取得特定工廠登記合法化。（編輯：管中維）1120314

#賴沛蓮
#經濟部
#地球公民基金會
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