台南推偏鄉學童牙齒保健 8校獲贈診療設備

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台南市8所偏鄉小學獲民間團體捐贈牙科診療設備，台南市長黃偉哲（右3）等人14日出席在將軍區鯤鯓國小舉行的捐贈儀式。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府與中央健康保險署、台南市牙醫師公會合作推動「設置偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，獲民間團體捐贈購置8座校園牙科診療設備，今天捐贈給8所偏鄉小學。

台南市長黃偉哲出席在將軍區鯤鯓國小舉行的捐贈儀式致詞表示，口腔健康保健應從小開始，但偏鄉牙科醫療資源往往較稀缺，直接在學校設置牙醫檢查設備，可方便學童定期接受牙齒檢查，也能讓巡迴駐診牙醫師提供更優質診療服務。

黃偉哲指出，透過巡迴健檢方式，台南市已累積50多萬筆市民健康資料，對流行病學研究相當重要，將來學童口腔健檢資料在去識別化後，也可用來充實市民健康資料庫。

台南市政府教育局資料指出，依110學年度統計，台南市國中小學生齲齒率27.29%，低於全國平均值29.39%；複檢率93.46%，高於全國平均值85.17%。偏鄉地區雖然醫療資源不足，但透過健保署引薦及熱心牙醫師巡迴協助，學童口腔保健也能獲得完善照護。

教育局指出，自110年獲國際扶輪基金贊助5所偏鄉國小設置牙齒保健設備，111年玉皇宮接棒捐贈10校，今年上半年再度獲國際扶輪基金贊助8校，下半年將由第一銀行文教基金會續航接棒，捐助3所偏鄉小學設置牙科診療椅，方便偏鄉學童就近接受定期檢查與矯治追蹤。（編輯：孫承武）1120314