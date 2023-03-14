成大博物館將整修 閉館前推出三大主題特展

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國立成功大學博物館預定暑假起展開為期2年的實體閉館整修工程，閉館前推出3大主題特展，14日開幕。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）國立成功大學博物館今年邁入第16年，校方預定暑假起展開為期2年的實體閉館整修工程，閉館前推出包括「1643熱蘭遮虛擬實境」等三大主題特展，展期至4月30日。

成大博物館閉館維修前推出「台灣工程教育史系列展V-建築與都市計劃特展」、「疫苗邊界2.0：COVID- 19迷你疫廊」、「1643熱蘭遮虛擬實境：堡壘、市鎮與市民」等三大主題特展今天開幕。

成大發布新聞稿指出，成大博物館1999年開始籌備，2007年11月11日正式成立，今年邁入第16年；館方預定暑假起展開為期2年的實體閉館整修工程，期待未來以更具創新和包容角色相見。

成大表示，「台灣工程教育史系列展V-建築與都市計劃特展」，是成大博物館工程教育史研究系列展覽第5檔，主題是建築與都市計劃，主軸涵蓋創設於日治時期台灣最早建築高等教育及研究開端、歷經中國到台灣的建築史發展與轉型、美援政策的影響、結構及系統理論與實作紮根、綠建築發展與推動等。

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「疫苗邊界2.0：COVID-19迷你疫廊」延續2021年「疫苗邊界─疫苗科學展」的疫苗製作原理與預防觀概念，聚焦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及相關防疫知識，以提問為導向，將複雜資訊圖像化，多元展示當代社會高度關注議題。

「1643熱蘭遮虛擬實境：堡壘、市鎮與市民」延續2021年「鯤首之城」特展，展場設有VR和360影片，重現1643年熱蘭遮堡壘、市鎮與市民，體驗當年活生生且熱鬧繁榮的熱蘭遮市鎮。（編輯：孫承武）1120314