公路總局再祭補助解決客運駕駛荒 每人最多逾13萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北14日電）公路總局去年祭出每人最高新台幣12萬2100元補助，幫客運業解決駕駛荒，因客運業仍面臨駕駛不足問題，今年補助金額更高，每人最多超過新台幣13萬元。

公路總局去年祭出每人最高新台幣12萬2100元補助，幫客運業解決駕駛荒，招募到400多人；不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公共運輸旅客大量流失，解封後旅客雖回流，但客運業仍面臨駕駛人力不足，業界估全台缺額上千人，遊覽車駕駛缺更多。

公路總局今年仍將續協助客運業者招募駕駛，並已完成補助要點，交通部也初步同意，根據公路總局提供的要點，補助從今年3月1日至明年2月29日，對象包括：公路、市區汽車客運業及遊覽車客運業。

公路總局補助要點規定，只要僱用駕駛於補助要點發布日前1個月內未擔任營業大客車、營業遊覽大客車、營業交通大客車、自用大客車駕駛，就可以申請補助，項目包括：受訓、生活津貼、安心就業獎金，每人最高可領到13萬7273元。

公路總局在補助要點中，對原持有小型車駕駛執照者，補助參加小型車逕升大客車駕駛訓練費用，以1萬4500元為上限；原持有大貨車駕駛執照者，補助參加大客車駕駛訓練費用，以1萬3500元為上限；持有職業大客車駕駛執照者，補助參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練費用，以2萬7365元為上限；持有職業大客車駕駛執照，且具備受僱於公路、市區汽車客運業或其他駕駛大客車等1年以上實際經歷者，補助參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練費用，每人以5萬923元為上限。

受訓期間的生活津貼補助部分，每天可領850元，業者與公路總局各出一半費用，參加小型車升大客車駕駛訓練，生活津貼以56天為上限，最多可領到4萬7600元；參加大客車駕駛訓練以35日為上限，最高可領2萬9750元；參加乙類營業大客車駕駛人專業訓練以16日為上限，最高1萬3600元；參加甲類營業大客車駕駛人專業訓練以31日為上限，最高2萬6350元。

公路總局為鼓勵駕駛通過訓練後能夠在產業內穩定就業，也訂定就業滿3個月可領1萬5000元補助，後續每再滿1個月可領5000元，每人穩定就業獎勵金最高6萬元。

公路總局將在收到交通部正式公文後，盡速對外發布補助要點。（編輯：陳政偉）1120314