台灣國際蘭展 躍上日本NHK新聞節目

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台灣國際蘭展熱烈開展中，日本NHK新聞節目「Catch!世界的視點」，昨天也播出蘭展現況，介紹今年大獎花「五星上將」，以及台南蘭花業者、台灣蘭花的全球地位。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本NHK新聞節目「Catch！世界的視點」，昨天播出正在台南受到熱烈歡迎的2023台灣國際蘭展，不只介紹今年大獎花「五星上將」、台南蘭花業者，也包含以育種為主的鮮明農業、採用自動化栽種的世茂農業生技等。

NHK「Catch！世界的視點」網頁，提及台灣生產全世界1/3的蘭花，並出口到全球80多個國家，台灣蘭業憑藉著品種開發與種植自動化等方面突破，達到現在的世界地位。

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台南市長黃偉哲日前出席日本東京食品展時，也攜帶世茂農業生技透過奈米技術噴印出的Tainan字樣與粉紅愛心限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」，展現台南蘭花產業實力。

黃偉哲表示，台南是台灣蝴蝶蘭最重要的生產聚落，在育種或花株品質上享有美譽，全世界每6株蘭花就有1株來自台南；台南在全球蘭花產業中佔有舉足輕重地位，他期待更多國家看見台南蘭業的堅強實力。（編輯：陳仁華）1120315