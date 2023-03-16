車床師傅器官捐贈遺愛人間 延續生命價值

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車床師傅葉正忠因病離世，家人化小愛為大愛，促成器官捐贈及擔任大體老師，醫護團隊鞠躬致意。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月16日

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）55歲車床師傅葉正忠因病離世，家人有感他一生樂於助人，化小愛為大愛，姊姊促成了器官捐贈，讓弟弟成為「大體老師」，希望培育良醫幫助更多人，也讓生命以另一種形式延續。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，葉正忠是家中老么，上面有3個哥哥和1個姊姊，他自年輕便為家庭付出許多，孝順父母、友愛兄姊，一生為家庭犧牲奉獻、付出不求回報，忙碌於生活錯過結婚時機，後因食道癌離世。

光田綜合醫院社工師楊雅婷回憶說，葉正忠的哥哥過去曾在大甲院區住院，當時社工曾向葉正忠的姊姊徵詢器官捐贈事宜，當時他們並未考慮，然而這顆種子一直埋在她心中。

這次葉正忠住院，被宣告病情治療後恢復不佳時，姊姊主動提及為弟弟做器官捐贈的意願，想為他遺愛人間，讓更多人受惠，決定讓葉正忠擔任「大體老師」，做為醫學生教學訓練與研究之用。

葉姊姊說，葉正忠一生總為人著想，認為身體只是靈魂暫住的地方，離世後靈魂要回到其他歸處，將身體還能使用的留在人間，同時擔任「大體老師」默默地幫助更多人，做為社會善的循環。

家人無私促成器官捐贈，光田綜合醫院大甲院區院長鍾元強頒發感謝狀，並遵循家屬的想法，將葉正忠的遺體捐出給中興大學醫學院，培育良醫來幫助更多人，讓生命的價值以另一種形式獲得延續。

光田綜合醫院副院長張家築表示，台灣每年都有1萬多人在等待接受器官移植，每年實際捐贈者卻不到3成，器官捐贈觀念仍有待提升，感謝葉正忠家屬們大愛的決定進一步帶動社會善的循環。（編輯：卞金峰）1120316