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搭台鐵增停南港車次 謝國樑：繼續爭取直達車

2023/3/16 13:13
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市長謝國樑今天上午搭乘台鐵109次前往南港站，除感謝台鐵等各方促成增停南港站外，並表示這是他上任後爭取的第1個直達車，會繼續努力爭取直達車。

謝國樑一早在市府交通處長王圳宏陪同下前往基隆火車站，搭乘台鐵109次至南港車站。謝國樑接受媒體聯訪表示，今天搭乘爭取已久的自強號增停南港站車次，除瞭解民眾通勤情況外，也鼓勵大家多運用，基隆站上午7時34分出發，約8時就可達南港站，方便轉乘捷運。

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謝國樑說，從擔任立法委員到市長，都致力爭取台鐵直達車，因為是市民通勤到台北的重要運具，特別是疏運安樂區市民可到八堵站搭乘，這是他上任後，爭取的第1個直達車，但不會是最後或唯一的班次，市府會繼續努力爭取直達車。

謝國樑去年底曾爭取加開基隆到台北直達車，但遭台鐵打回票，台鐵當時回覆，上午6時至9時使用量飽和，此時段將維持1班次直達車，市府2月間再向台鐵提議折衷方案，以現有109次自強號增停南港站，經台鐵評估後，宣布從13日起增停南港站。（編輯：方沛清）1120316

#謝國樑
#台鐵
#南港站
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