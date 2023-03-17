環團：電價漲有必要 應引導節電、促淨零排放

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）綠色公民行動聯盟等環團今天表示，對於電價審議委員會決議調漲，認為有其必要，且合理的調漲應要能夠引導節約用電，才能促進淨零排放；對民生可能造成衝擊，也應有配套措施。

主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、地球公民基金會發布聯合聲明指出，對於電價審議委員會於今天召開，並決議今年電價以工業、民生大戶調漲為主，整體調漲約11%，認為電價調整有其必要。

聲明並說，電價作為反映環境外部成本及調節社會能源需求的政策工具，合理的調漲應該要能產生「引導節約用電」的效果，才有助於台灣邁向2050淨零排放。另一方面，針對電價調漲恐對民生造成的衝擊，環團呼籲政府應有配套措施。

環團也說，有部分政黨、特定人士刻意曲解這次電價調漲的根本理由，包含部分企業大戶抨擊調漲將對生產成本造成衝擊，導致企業出走；然而據經濟部統計處「工廠校正及營運調查報告」顯示，去年與今年電力漲幅，對製造業的影響，估計會讓電力成本占其營業支出的比例約上升0.7到1.2個百分點。

而且台灣的工業電價長期以來低於主要生產大國，在全球各國紛紛調漲電價的趨勢下，這次調漲後仍低於多數競爭者，環團認為，電價調漲將迫使企業出走的說法，顯然為誇大其辭。

環團並認為，核二廠內塞滿的燃料池和退不出反應爐的燃料束都無處可去，是核二無法使用的根本原因；況且核二廠早已過了延役的合法申請期限，更不可能違法行政、開機續用；核二廠除役是必然的結果，跟電價上漲無關。

環團也建議政府，盡可能降低對民生造成的衝擊，拉高電價級距、加強節電政策，並減少對弱勢族群的影響，掌握弱勢家庭、收容機構的名單，電價調漲時，避免影響到這些弱勢族群的用電權益。

建議拉高電價級距方面，環團舉例，韓國最高和最低的級距每度電價相差7.28倍，用電基本費也相差8.02倍；而台灣差距最高僅3.93倍，且每戶基本費也相同，對於浪費的用電行為，抑制效果不佳。（編輯：陳政偉）1120317