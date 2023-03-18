健康知識從小學起 民團線上課程前進新北偏鄉

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全民健康基金會18日舉辦記者會，宣布今年預計舉辦10場「好健康小學堂」活動，除台北市5場實體課程，也將首度前進新北市偏鄉推動5場線上教學。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）健康教育從小做起，全民健康基金會今天舉辦「好健康小學堂」活動起跑記者會，宣布將在新北市偏鄉與台北市，舉辦共10場實體及線上課程，讓學童在闖關遊戲中學習正確健康知識。

全民健康基金會推動「好健康小學堂」活動，讓3到5年級的國小學童在闖關遊戲中，學習正確健康知識，自2017年起舉辦逾50場次實體課程，2021年配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫而改為線上學習。

隨COVID-19疫情趨緩，全民健康基金會今天舉行起跑記者會，宣布今年預計舉辦10場好健康小學堂活動，除台北市5場實體課程，首度前進新北市偏鄉推動5場線上教學。

全民健康基金會執行長暨台大醫院家醫科醫師粘曉菁致詞表示，若能在孩童階段及時建立正確的健康、營養概念，注重全方位的身心健康，將來就能減少疾病問題的產生

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這次活動由台北市教育局與新北市教育局一起參與，並獲和運租車與 HOT大聯盟的公益贊助新台幣50萬元。粘曉菁會後接受媒體聯訪表示，未來也將考慮，與和運租車討論協助偏鄉小朋友往返，讓他們有機會實體參與活動。

「好健康小學堂」課程內容包括5大主題，分別是「藏在身體裡的魔術師：肝膽健康與油滋滋的小胖子」、「身體裡面的幫浦：心臟健康與三高慢性病」、「探索世界的大功臣：眼睛保健與四眼田雞」、「腸胃哥倆好:腸胃保健與腸胃炎」、「呼吸的第一道防線：呼吸道健康與感冒疾病」。（編輯：李亨山）1120318