更多編輯台推薦新聞：
中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

健康知識從小學起 民團線上課程前進新北偏鄉

2023/3/18 15:31（3/18 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全民健康基金會18日舉辦記者會，宣布今年預計舉辦10場「好健康小學堂」活動，除台北市5場實體課程，也將首度前進新北市偏鄉推動5場線上教學。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
全民健康基金會18日舉辦記者會，宣布今年預計舉辦10場「好健康小學堂」活動，除台北市5場實體課程，也將首度前進新北市偏鄉推動5場線上教學。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北18日電）健康教育從小做起，全民健康基金會今天舉辦「好健康小學堂」活動起跑記者會，宣布將在新北市偏鄉與台北市，舉辦共10場實體及線上課程，讓學童在闖關遊戲中學習正確健康知識。

全民健康基金會推動「好健康小學堂」活動，讓3到5年級的國小學童在闖關遊戲中，學習正確健康知識，自2017年起舉辦逾50場次實體課程，2021年配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫而改為線上學習。

隨COVID-19疫情趨緩，全民健康基金會今天舉行起跑記者會，宣布今年預計舉辦10場好健康小學堂活動，除台北市5場實體課程，首度前進新北市偏鄉推動5場線上教學。

全民健康基金會執行長暨台大醫院家醫科醫師粘曉菁致詞表示，若能在孩童階段及時建立正確的健康、營養概念，注重全方位的身心健康，將來就能減少疾病問題的產生

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次活動由台北市教育局與新北市教育局一起參與，並獲和運租車與 HOT大聯盟的公益贊助新台幣50萬元。粘曉菁會後接受媒體聯訪表示，未來也將考慮，與和運租車討論協助偏鄉小朋友往返，讓他們有機會實體參與活動。

「好健康小學堂」課程內容包括5大主題，分別是「藏在身體裡的魔術師：肝膽健康與油滋滋的小胖子」、「身體裡面的幫浦：心臟健康與三高慢性病」、「探索世界的大功臣：眼睛保健與四眼田雞」、「腸胃哥倆好:腸胃保健與腸胃炎」、「呼吸的第一道防線：呼吸道健康與感冒疾病」。（編輯：李亨山）1120318

#全民健康基金會
#粘曉菁
#台北市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族