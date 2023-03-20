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嘉市流浪男子腦死 器捐眼角膜遺愛人間

2023/3/20 14:18
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市何姓男子長期在外流浪，2月下旬因腦出血倒臥公園，雖經手術急救仍於3月18日遭判腦死，家屬同意捐出眼角膜組織，遺愛人間；家屬認為一切都很圓滿，都是最好的安排。

衛生福利部嘉義醫院今天發布訊息指出，18日完成57歲何姓男子2次腦死判定後，在何男的弟弟祝福下，何男完成器官捐贈。

嘉義醫院表示，何男於2月28日倒臥公園廁所遭送醫急救，他腦出血醫院緊急開刀治療，因狀況不佳3月初又進行第2次手術，但他的情況還是不樂觀。

嘉義醫院指出，何男的弟弟認為哥哥長期在外流浪，只有過年、過節才會返家，何男未婚加上不喜歡麻煩別人的個性，何男的弟弟決定要替哥哥做一件有意義事情，就是器官捐贈。何男在18日病情急轉直下，經醫生評估後，只能捐出一對眼角膜。

院方表示，18日完成何男2次腦死判定後，啟動跨院合作機制，並與成大醫院器捐團隊共同協力，比對病人符合組織捐贈條件，當天順利完成眼角膜的捐贈。何男的家屬認為這一切都很圓滿，都是最好的安排。

嘉義醫院社工室主任林佳慈說，器官捐贈是往生者留給家人的溫暖禮物，能幫助家屬縮短悲傷期。

嘉義醫院院長黃元德指出，對於何男的付出，院方深表感激與尊敬。院方持續推廣器官捐贈，目前等待器官移植挽救生命的病人依舊眾多，呼籲社會大眾踴躍響應器官捐贈的助人理念，讓生命以另種方式綿延下去。（編輯：戴光育）1120320

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