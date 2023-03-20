本週高溫上看35度 25日變天有雨稍緩解南部水情

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氣象局表示，22日部分地區高溫將上看35度。圖為民眾前往天母運動公園參加戶外活動，不忘撐傘遮陽，避免曬傷。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，明天起高溫漸升，22日部分地區上看攝氏35度；25日起東北季風增強加華南雲雨區東移，中部以北易有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，預估能稍微緩解水情。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天、22日各地多雲到晴為主，氣溫漸升。今天北部高溫約25、26度，明天中午可以達28度以上，中南部約30至32度；22日部分地區會有34、35度高溫。

趙竑指出，23日、24日北方雲系稍微靠近台灣，東北部及東部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨；各地氣溫因降雨、多雲而稍微下降，預估北部、東半部高溫約30度，南部32度。

趙竑提醒，明天至24日馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。

趙竑表示，真正要變天的時間點是25日之後，有一波東北季風增強，再加上華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨；預估這波華南雲雨區影響的時間會持續至28日，期間雨勢由北向南遞減，南部平地仍以多雲為主，對南部水情僅稍有助益。

氣溫方面，趙竑表示，25日起因東北季風增強及影響，北台灣降溫較明顯，高溫約19度，其他各地約24至28度；最冷的時間是25日夜晚至26日清晨，北台灣低溫約16、17度，其他地區則是17至19度。

趙竑說，26日之後北台灣會緩慢回溫，但仍偏涼，預估在29日之前，北台灣高溫不超過25度。（編輯：管中維）1120320