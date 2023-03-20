長榮航空Hello Kitty餐車開賣 全球限量80台

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）長榮航空不只有全球獨一無二的Hello Kitty彩繪機，今天起推出限量版的Hello Kitty輕量化餐車，鋁合金製造，有獨立生產序號，只有80台，具收藏價值，即日起可上網購買。

長榮航空發布新聞稿指出，每台Hello Kitty餐車皆為全新且有獨立生產序號，極具收藏價值，即日起只在「長榮樂e購」販售，每台新台幣3萬9999元。

長榮航空指出，Hello Kitty餐車以鋁合金製成，使用甜美迷人的粉紅色作為基底，可愛的Hello Kitty身穿長榮航空制服，頭上搭配經典蝴蝶結，背景還有地球、飛機以及郵戳等設計元素，傳達出Hello Kitty陪伴旅客搭乘長榮航空環遊世界的歡樂概念。

Hello Kitty餐車附贈7個印有專屬Hello Kitty翅膀的單軌透明抽屜，活動式抽屜讓使用者可彈性調整間距，也可視需求單獨購買，作為於辦公室文件歸類、衣物收納、鞋櫃收納盒等，每個售價450元。

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長榮航空曾於2021年10月首度販售全新機上餐車，限量24台、10天內就賣完，為回應航空迷的期待，長榮航空攜手三麗鷗開發Hello Kitty聯名款輕量餐車。

楊小姐曾於2021年購買長榮航空機上餐車，作為防疫物資的置物櫃，她說，乍看覺得價格稍高，但餐車堅固耐用，活動性高且體積小不占空間，物超所值。現在沒有那麼多防疫物資需要收納，她將餐車用來當專屬行動咖啡車，非常好用。（編輯：李亨山）1120320