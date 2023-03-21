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立委建議租屋押金第三方管理 內政部：改革研議中

2023/3/21 15:46
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（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨立委吳怡玎今天質詢時，建議推動像英國一樣成立押金第三方管理制度，以完善租屋市場；內政部長林右昌回應，制度面改革研議中。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

吳怡玎質詢時關注年輕人買不起房子及租屋黑數問題，指出台灣目前薪資所得與房價比差距達20倍，幾乎是必須不吃不喝20年才能買得起房子，許多年輕人都已經放棄買房的夢想，政府現在能做的就是協助年輕人租屋能夠更順利。

吳怡玎表示，台灣房價過高，看起來政府對房價也不知道能做什麼，但至少救急應該先把租屋市場管好；很多租屋糾紛是押金返還問題，押金都是房東在保管，房客最怕房東不願意退還押金，英國最近這幾年開始實施公正第三方押金管理制度，建議政府朝此方向規劃，有糾紛就由公正第三方決定是否退還及如何退還。

林右昌回應，立委和各界所提一些意見對整個制度改革有幫助，都在研議中。（編輯：張均懋）1120321

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