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新北本土猴痘個案 就醫檢測確診COVID-19

2023/3/21 16:21
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（中央社記者王朝鈺、王鴻國、管瑞平宜蘭21日電）新北市、苗栗縣和宜蘭縣今天各新增1名本土猴痘個案，3名都是男性，其中新北市個案就醫時確診COVID-19，3縣市匡列中高風險接觸者和同住者共6名，暫無症狀。

新北市政府衛生局表示，新增猴痘患者是30多歲男性，患者5日起出現發燒、頭痛等症狀，就醫時檢測為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，經自我隔離多日仍身體不適，直到14日因身體出現紅疹，再次就醫確診感染猴痘，經醫院通報後隔離收治中。

新北市衛生局表示，經疫調後，目前匡列1名高風險接觸者，目前正進行自我健康監測21天。

苗栗縣政府衛生局指出，疾管署今天公布猴痘本土案例中，其中1名為苗栗縣首例本土猴痘確定病例，個案為36歲男性，3月初有發燒、淋巴腫及疲倦感，自行服藥未改善，10日到台北某醫院就醫收治住院，採檢後確診，目前收治在隔離病房，狀況穩定，相關疫情調查持續進行。

苗栗縣衛生局指出，個案確診後由友人陪伴隔離照顧，由於個案平日與友人及友人的家人同住，目前匡列4名同住者進行自主健康監測21天。

至於宜蘭縣猴痘病例，宜蘭縣政府衛生局表示，個案為40多歲男性，3月初有發燒及鼠蹊淋巴結腫大，之後足、背及臀部陸續出現皮疹，因此在外縣市某醫院就醫，13日由這間醫院通報為猴痘確定病例，已收治在隔離病房治療。

宜蘭縣衛生局表示，經疫調後，依個案生活習性及工作狀態，初步判定感染源應在外縣市，已匡列1名中高風險接觸者，這名接觸者已完成猴痘疫苗接種及相關衛教，目前自我健康監測21天，暫無相關症狀。（編輯：方沛清）1120321

#新北市
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