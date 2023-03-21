新北苗栗宜蘭現本土猴痘 預防接種最快22日開打

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）疾管署今天公布，國內新增3例本土猴痘個案，來自新北、苗栗、宜蘭，個案間沒有關聯性，社區風險持續提高，接種暴露前預防（PrEP）疫苗即日起開放登記意願，最快明天開打。

衛福部疾病管制署公布國內新增4例猴痘確定病例，為3例本土、1例日本境外移入個案，均為北部本國籍男性，年齡介於30多歲至40多歲，發病日介於3月3日至3月5日。3名本土個案居住地為新北、苗栗、宜蘭。

疾管署副署長羅一鈞上午在例行疫報中說明，新增猴痘個案都是因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月14日及3月15日確診陽性。

羅一鈞說，4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，分別為6名同住者、8名非同住者，中高風險接觸者有5名評估符合資格且有意願接種疫苗，已進行衛教並自我健康監測21天，最後監測日到3月27日；另52名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

台灣自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例，分別為10例本土及6例境外移入；確診病例均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。

羅一鈞表示，目前確診通報的10例本土病例都是散發個案，沒有經確認的群聚事件出現，但這並不代表感染鏈有很多條，主要是難以透過疫情調查找出關聯性，社區風險持續提高，呼籲高風險民眾加入猴痘疫苗接種，為社區建立更妥善防火牆。

符合資格有意願施打民眾自今天下午3時起可至「猴痘疫苗接種意願登記平台https://mpox.cdc.gov.tw/」登記接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願，及選擇接種醫院。羅一鈞說，由6家合作醫院提供接種服務，最快明天施打，本國籍人士及具健保身分或有居留證外籍人士可以登記。

羅一鈞表示，猴痘疫苗目前由公費負擔，沒有自費市場，民眾只需要負擔掛號費，第一階段可施打2500人，但初估會有2成爽約率，預計開放3000人登記，但名額會滾動式調整，暫時以第1劑接種為主要目標，加購的1萬劑將在4月初到貨，屆時公布第2劑預約接種注意事項。

羅一鈞說，猴痘疫苗完整接種需施打2劑，間隔須至少達4週以上，需要注意的是未滿18歲族群、具蟹足腫病史者，及嚴重免疫不全者，不適用皮內注射，應採皮下接種。

至於外界關心的施打後副作用，羅一鈞說明，在未曾接種第一代天花疫苗族群，可能發生副作用為注射部位反應，其中以疼痛、發紅、腫脹、硬塊和搔癢等最常見；另外還有全身性反應 ，則有肌肉疼痛、頭痛、疲倦、噁心、發冷等。（編輯：方沛清）1120321