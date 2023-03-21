猴痘疫苗意願登記平台下午3時開放 醫院名單出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）疾管署今天公布6家猴痘疫苗接種合作醫院名單，符合資格有意願施打民眾今天下午3時起可至「猴痘疫苗接種意願登記平台（https://mpox.cdc.gov.tw/）」登記接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願，及選擇接種醫院。

疾管署已完成猴痘疫苗接種規劃，對象除確診個案的高風險接觸者及正痘病毒屬實驗室操作人員等由衛生單位安排提供接種服務外，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，如性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。

衛生福利部疾管署副署長羅一鈞今天在例行疫報說，已先設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

羅一鈞強調，為有利於後續安排登記民眾的接種服務，民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。

羅一鈞說，完成意願登記後，疾管署將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件，通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。民眾收到可預約掛號通知後，儘早至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

羅一鈞進一步說明，考量現階段疫苗量有限及疫苗特性等因素，接種作業採事前登記預約、集中接種、並以「皮內」注射為主方式辦理，以達疫苗最大效益。（編輯：李亨山）1120321