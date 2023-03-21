猴痘疫苗開放預約 10分鐘內3000名額搶光

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）猴痘疫苗意願登記平台今天下午3時開放預約，根據疾管署資訊，已於3時9分登記額滿3000人，期間系統同時上線最多人數為6048人，預計28日記者會再向外界說明猴痘疫苗接種進度。

台灣自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今天累計確診16例病例，短短一個月國內出現10例沒有關聯性的本土病例，分別來自台北市、新北市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市，確診病例均為男性，以性接觸感染為主。

衛生福利部疾病管制署今天公布6家猴痘疫苗接種合作醫院名單，符合資格有意願施打的民眾自下午3時起可至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願，及選擇接種醫院，沒想到10分鐘內第1階段開放的3000名額立刻被搶光。

疾管署副署長羅一鈞下午透過文字說明，因登記接種猴痘疫苗意願的人數已超過目前可提供的疫苗服務量，猴痘疫苗接種意願登記平台表單暫時關閉填寫功能，待後續可供疫苗量，將再開放登記。

羅一鈞說明，疾管署後續將視實際疫苗預約及接種狀況，如有餘額，再評估開放平台提供第2輪登記。預計4月初加購的1萬劑猴痘疫苗到貨後，也會於封緘檢驗完成後，儘速提供高風險民眾接種。

疾管署提醒，完成意願登記後，疾管署將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。民眾收到可預約掛號通知後，儘早至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。（編輯：管中維）1120321