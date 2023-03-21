繁星放榜 基隆八斗高中、苗栗君毅中學首見台大生

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（中央社記者王朝鈺、管瑞平苗栗縣21日電）112年大學繁星推薦入學今天放榜，基隆八斗高中賴禹孜、苗栗君毅中學徐子晉分別錄取國立台灣大學護理系和政治系，兩人成為各自校內「摘星」上台大的第一人。

112學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，苗栗縣君毅中學高中部34人參加，31人錄取心中第一志願，錄取率近100%。其中，家住頭份市的徐子晉，2年多前放棄新竹高中而選擇就近直升君毅高中部，順利錄取國立台灣大學政治系，是校內第一位考取台大的學生。

君毅中學副校長江政昌指出，徐子晉相當聰明、活潑，求學過程中培養出獨立思考的能力，對公共事務具使命感，不僅擔任學生自治會長，也熱衷參與社會運動，高三準備學測時，更能抽出空檔在家鄉宣傳18歲公民權複決案，想為社會與青年貢獻力量。

江政昌說，有的學生在國中會考時失常，但高中3年來勤奮不懈的努力，取得繁星資格反而錄取更好的大學，校內特別成立「繁星計畫輔導小組」，集合有經驗的教職人員和每名學生面談、討論、線上查詢、填報志願，兼顧志向及繁星CP值，今天錄取結果揭曉，有30%、13人錄取國立大學，較去年成長130%。

另外，基隆市立八斗高中學生賴禹孜錄取國立台灣大學護理系。八斗高中校長許文璋說，高中部目前3個年級共11班合計168名學生，賴禹孜也是高中部成立11年以來，首名考上台大的學生。

賴禹孜接受中央社記者訪問時分享讀書秘訣，她會以圖像記憶區分課文內容，例如，生物學的同化、異化，她會想像成2名長得一樣的小人，「同化」合在一起就會變大。

賴禹孜說，無論是否唸完，深夜11時準時睡覺，清晨6時起床，養成好習慣有助學習，另外，她會抽空跑步，因為「只要動腳按照路線跑，不用想其他事」，運動時會分泌腦內啡的荷爾蒙讓她感到快樂，也可適時放空紓壓。

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談到選填科系，賴禹孜表示，八斗高中校風開放，由於學生人數不多，能有更多資源投入在每名學生，在老師指導下，先前參加科展獲得優勝，考前70天，當天她一如往常前往補習班唸書，一進門老師詢問大學志願，她雖想過要填電機系，但當時志向還不明確。

賴禹孜說，經與老師洽談後，因母親年紀大身體不好，在興趣、未來發展和薪資走向等綜合評估後，決定選填護理系，曾有老師開導「決定目標就要走下去」，未來她想成為一名臨床護理師。（編輯：方沛清）1120321