防堵普發6000釣魚網站 財部：專案小組24小時緊盯

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（中央社記者張璦台北21日電）為防堵假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部今天表示，已與數位發展部、財金公司組成專案小組，24小時即時監控、偵測相似的偽冒網址或LOGO，若發現偽冒網站情事，皆立即通報內政部警政署進行偵查處理。

財政部指出，為防止民眾受騙，將由刑事警察局進行置換警示網頁，阻絕詐騙，數位部與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）也協同合作，進行網站封鎖作業。財政部表示，目前已經抓到兩宗釣魚網站詐騙，均已查封。

財政部表示，全民共享普發現金宣導網站已設置防詐騙專區，提供民眾防詐騙資訊、影片、懶人包等資訊，網站同步提供內政部警政署165全民防騙網連結，供民眾檢舉使用，以達政府行政作業一致，且可即時通報警政署，加速案件處理。

財政部指出，若民眾收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往165全民防騙網檢舉通報。

財政部表示，釣魚網站資訊也可透過瀏覽器或手機App，檢舉回報至google、microsoft或Line官方系統進行審核及封鎖，以防再有民眾受騙。

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如果確實遭受詐騙，財政部指出，可直接洽鄰近派出所報案，並於備案後索取報案三聯單，後續將由內政部警政署及法務部調查局查處並進入偵辦程序。

財政部提醒，普發現金登記網站正確官網網址為https://6000.gov.tw，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，呼籲民眾千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。（編輯：林淑媛）1120321