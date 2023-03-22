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中華電信光世代資費凍漲 NCC估269萬戶受惠

2023/3/22 21:04（3/22 21:17 更新）
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22日NCC核定中華電信光世代電路服務零售價不調升。（中央社檔案照片）
22日NCC核定中華電信光世代電路服務零售價不調升。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北22日電）NCC今天核定中華電信光世代電路服務零售價不調升。NCC表示，依照計算公式，中華電原本可調升光世代電路零售價月租費，但中華電後來決定自主凍漲，預估受惠用戶數約269萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議，核定中華電信自今年4月1日起實施固定通信業務的光世代電路服務零售價不調升、中間產品的國內數據電路等批發價月租費、網際網路雙方互連批發價調降資費案。

NCC說明中華電信調整資費情形，第一，固定通信業務的光世代電路零售價月租費，不予調升；第二，國內數據電路等批發價月租費降幅約4.53%；第三，網際網路雙方互連（Private Peering）批發價月租費降幅約27.45%。

NCC指出，光世代電路零售價月租費原依X值資費調整計算有調漲空間，但中華電信為了讓客戶持續享有優質的上網服務，決定不予調升價格，預估受惠用戶數約269萬戶。另外，本次網際網路雙方互連（Private Peering）批發價月租費，由現行每Mbps51元降至37元。

NCC表示，肯定中華電信能考量民眾在通貨膨脹下，後疫情時代寬頻成為民生必需品，為減輕民眾使用電信服務負擔，自主凍漲本次光世代電路零售價月租費，讓產業及人民得持續享有質優價廉、多元選擇及創新的各種數位經濟服務，創造民眾與業者雙贏局面。（編輯：潘羿菁）1120322

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