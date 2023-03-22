台農遊宣傳片「嗨．你好！」 國際觀光影像節摘銀

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會為吸引日本旅客來台農遊，邀請黃小玫創作日文歌曲「嗨．你好！」並拍攝農遊宣傳影片，16日獲今年「日本國際觀光影像節」亞洲組優秀賞（銀獎），提升台灣農遊曝光度。

行政院農業委員會輔導處今天發布新聞指出，台灣農業旅遊已成為東南亞旅遊市場的台灣必遊行程之際，為吸引東北亞日本觀光客來台農遊，2022年由農委會輔導台灣休閒農業發展協會邀請音樂、影像創作者黃小玫譜曲「嗨．你好！」，並拍攝茶園、花卉、水果、漁業、美食、農廚體驗等農遊主題影像，為台灣農遊行銷。

輔導處說明，「日本國際觀光影像節（JWTFF）」是國際旅遊電影節協會（CIFFT）所選拔出的全球代表性旅遊影展之一；今年的「日本國際觀光影像節」吸引全球1286支觀光影片角逐國際組及亞洲組獎項。

國際影像獎共34支影片入圍，亞洲影像獎共11支影片入圍，黃小玫創作的台灣農遊歌曲「嗨．你好！」榮獲「亞洲組優秀賞（銀獎）」，提升台灣農遊在國際舞台曝光，可至https://www.youtube.com/@gogo-taiwanfarm觀看。輔導處提醒民眾，記得按讚，為台灣農遊加油。

輔導處並說，「嗨．你好！」為日文歌曲，在協會安排黃小玫到北中南農場親身體驗所作創作，曲風輕快，其中YA-HO是日本人紓解壓力吶喊的語句，LI-HO（你好）是台灣人日常的問候語，藉由平易近人語句點出農遊的悠閒愉快，期待日本遊客到訪。

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另外，為鼓勵國人及國際遊客前來台農遊，農委會3月啟動「農業旅遊獎勵方案」，國內平日團體遊客獎勵每人新台幣200元。同時對國際遊客祭出獎勵，凡是來台灣指定的農業體驗點遊訪，都可由台灣的地接旅行社申請農遊獎勵金，分別有農業體驗類每人250元及農場住宿類每人500元兩項獎勵。

自由行國際遊客則有「農村廚房」超優惠專案。詳情可洽台灣休閒農業發展協會03-9381269分機16、27查詢申請。（編輯：陳政偉）1120322