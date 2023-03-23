越南中醫藥需求疫後大增 台灣代工生產商機湧現

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COVID-19疫情過後，越南民眾對中醫藥的興趣提升，也讓台灣業者看到商機。圖為越南業者（右）23日在台灣生技中醫藥拓銷活動上與台灣業者洽談。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月23日

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）COVID-19疫情過後，越南對中醫藥關注度大增。台灣業者觀察，越南對疫後保健、筋骨痠痛、中高齡產品都很有興趣，有買家在洽談時當場下單一條根貼布一萬包，打算換成越文包裝引進。

台灣生技中醫藥拓銷團23日在越南首都河內市與當地業者洽談，共計15家台灣業者出席，越方則有75家參與。活動由經濟部國際貿易局指導，並由中華民國對外貿易發展協會（外貿協會）規劃辦理。

國科生技製藥董事長顧明津向中央社表示，這是他們第一次來到河內，越南業者對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後遺症、腫瘤治療用藥詢問度相當高，常見的筋骨痠痛問題更免不了，對台灣的一條根貼布特別好奇。

洽談會上，國科生技製藥攤位人潮絡繹不絕，大家都搶著試用一條根貼布，有越南業者當場下單一萬包，並要求將包裝換成越文版引進越南，但同時也要留著中文字，消費者才知道這是飄洋過海的舶來品。

胡志明市在疫情高峰期間染疫死亡人數將近3萬，不少台商提供台灣的清冠一號給越南員工做為「保命符」，間接打響台灣中醫藥知名度。衛福部授權清冠一號製造商順天堂及勸奉堂這次也隨團前來。

勸奉堂製藥股份有限公司業務經理廖紀能觀察，疫情過後，越南民眾現在對於中醫藥的需求回歸日常醫療保健，特別是中高齡族群用藥像是高血壓、心血管疾病、更年期調理、壯陽產品等。

廖紀能說，這次到越南來，發現低、中、高價位產品都有一定市場，除了尋找代理商，也有越南買家主動開口希望進口台灣生產的半成品再換成自己的包裝，這種代工生產的合作方式他們也很歡迎。

河內市中醫協會秘書長朱海登（Chu Hai Dang）表示，從COVID-19疫情爆發到現在，越南民眾愈來愈重視中藥，「預防勝於治療」的想法開始根植人心。越南從中央到地方各級醫院已設有中醫科，也有單獨的中醫院。

他觀察，越南去年初開放國際旅遊後，來自歐洲的旅客很喜歡來越南體驗草藥蒸浴、按摩、推拿和物理治療等服務，「醫療旅遊」給越南的中醫藥市場帶來很多機會，越南願意與包括台灣在內的各國合作推廣。

外貿協會表示，在COVID-19疫情後，越南民間對傳統草本中醫藥的需求持續增加。越南保健品市場總市值達5629億美元，其中草藥、膳食補充產品占保健食品市場70%以上，台灣產品可以提供越南更多選擇。（編輯：高照芬）1120323