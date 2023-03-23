擺脫行人地獄 立委推道路交通安全基本法草案

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（中央社記者王揚宇台北23日電）台灣交通遭批評為「行人地獄」，民進黨立委羅致政今天召開改善行人交通安全公聽會，與專家學者就工程、執法、教育等面向進行討論；羅致政說，他正研議道路交通安全基本法草案，盼吸取各界意見讓法令更全面周延。

羅致政今天召開改善行人交通安全公聽會，邀請中華民國運輸學會理事長邱裕鈞、公民幫推理事長鍾慧諭等專家學者及相關政府單位代表出席。

羅致政說，所謂行人地獄概念，對台灣來說是一個國恥，而要讓台灣變成對行人友善或至少有安全的道路交通環境，要做的地方很多，從觀念、技術乃至教育等都要全面著手，這必須要有道路交通安全基本法。

羅致政指出，交通部正研擬相關草案，而他希望能引進更多民間專業聲音，且自己正在草擬道路交通安全基本法草案，盼藉由公聽會吸取更多團體及專家學者意見，待未來行政院版草案送進立法院審議時，一起列入討論，讓法能更全面周延。

邱裕鈞提到，步行環境的營造需要透過3E（工程、執法、教育）來實踐，並兼顧路口路段，像是推動道路交通安全審核制度、重塑道路交通安全文化等，而執法也是教育的一種，「開罰不是搶錢，而是搶命」。

鍾慧諭認為，交通安全是國安問題，就短期作為看，期盼「道路交通安全法」能完成立法，也可採縮減車道寬度，普設標線型人行道等方式；至於長期根本作為，期盼訂定國家級道路設計法定規範，明確規範行人空間的必要性，及跨領域（交通、工務、都計、建築、景觀）討論行人空間立體使用規範等。

鍾慧諭說，行人環境改善立基於道路空間使用的抉擇，因此需要公眾參與討論與社會共識。

受邀出席公聽會的行政院交通環境資源處長陳盈蓉說，根據內政部營建署報告，若要徹底改善台灣人行空間問題，要花100年時間，行政院目前要求優先從校園周邊的人行步道開始施作。

陳盈蓉認為，過去的教育是小朋友過馬路時要停下來看，等沒車時再通過，但應該是駕駛要看有沒有行人要過馬路，且教育不只要從小養成，也要強化駕駛訓練。（編輯：林克倫）1120323