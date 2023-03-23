輔導通路食品業者合作開發 國產大豆7年增產103%

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（中央社記者曾以寧台北23日電）農委會今天表示，經輔導食品與通路業者合作開發國產大豆新產品，在通路直接販售，成功讓大豆104年較111年種植面積增148%、年產量增103%，115年產量更可望達國內年需求的1成。

行政院農業委員會今天透過新聞稿表示，為提高國產雜糧自給率，降低進口依賴，自105年推動大糧倉計畫，輔導產業建構從生產面到消費端的完整產銷產業鏈。

農委會指出，大豆種植面積已由104年1652公頃、2725公噸，增加至去年有4100公頃、5525公噸，種植面積與產量分別增加148%、103%，且預計115年面積可達1萬公頃、提供2萬5000公噸大豆；以國內每年食用大豆需求25萬公噸估算，國產大豆占比可達1成。

農委會指出，國產大豆推動成功秘訣，在於直接輔導食品及通路業者如全聯、楓康超市及農會超市、摩斯漢堡、無印良品等合作，開發如黑豆米漢堡、黑豆米菓、豆奶紅茶、豆奶拿鐵、豆奶霜淇淋、黑豆水多項新產品，可在通路直接販售。

農委會並進一步與手搖飲業者合作採用國產豆奶原料開發各式豆奶茶飲，也成功說服以往大都以進口豆製作豆奶業者，去年採購國產大豆875公噸，製成3000萬瓶每瓶約170c.c.到200c.c.的國產豆奶。

農委會更輔導拓展國外市場，已成功銷售台灣豆奶到日本咖樂迪商店、神戶物產商業超市等大型通路，去年供貨80萬瓶、每瓶330c.c.，預計今年將再擴大供貨至100萬瓶，並拓展新加坡市場。

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農委會表示，將持續輔導建置大豆集團產區及大豆產業策略聯盟運作，完善農產品產銷鏈結模式，加強與農友契作生產，從產銷履歷生產到多元加工產品以及行銷通路及食農教育等建構完整產業鏈，提升國產大豆量能及消費量，穩定大豆產銷平衡。

台灣民眾黨立委陳琬惠今天舉行「缺蛋想到豆奶了？國產豆10%淪為口號？」記者會並指農委會主委陳吉仲曾表示要將國產大豆市占率擴大至10%，但陳琬惠說，根據統計，食用國產大豆自給率僅不到2%，市面上使用國產大豆製造的豆奶稀少，民眾想食用國產豆製品淪為空談。（編輯：陳政偉）1120323