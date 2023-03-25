防地下匯兌詐騙移工 勞動部加強宣導合法管道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北25日電）勞動部今天表示，為防地下匯兌詐騙侵害移工權益，已透過入國講習及網路社群宣導，並將配合金管會宣傳合法匯兌機構名單、要求仲介主動提供合法匯款管道資訊，保住移工辛苦錢。

由多名民進黨立委共同成立的「打詐小組」昨天舉辦記者會，揭露越南移工遭地下匯兌者詐騙血汗錢案層出不窮，侵害移工權益，不受監管的資金更成體制漏洞，呼籲行政院跨部會加強防範地下匯兌。

勞動部勞動力發展署今天透過新聞稿表示，為避免移工所得遭從事地下匯兌者侵占或詐騙，已積極配合行政院洗錢防制工作，向移工宣導應循合法管道辦理匯兌。

對於初入境移工，在機場移工關懷服務站及一站式入國講習課程中，宣導合法通匯觀念，並製發「移工在台工作須知手冊」、製播移工來源國語言廣播節目、外國人勞動權益維護資訊網站及透過 Line@移點通、臉書1955hotline等多種宣導管道，提醒移工應合法通匯，認明合法匯兌機構、保障自身權益。

此外，將在移工甫入境時，配合金管會已經許可的統振（QuickPay）、東聯互動（例如越南 VietMoney）2家小額匯兌機構，宣傳安全、合法通匯管道及合法機構名單，並配合金管會更新名單主動發送，避免移工遭地下匯兌詐騙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

發展署表示，依金管會銀行法等規定，移工國外通匯也可委託經勞動部許可的跨國人力仲介公司，代為辦理國外通匯服務，並循合法通匯機構管道進行。目前已規範要求仲介公司，主動提供合法正確匯款管道資訊給移工，並納入年度仲介評鑑評分，未落實的仲介公司將不給分。

發展署呼籲，移工通匯前務必小心匯差過大的誘騙手法，只要發現有個人、仲介機構或商店有非法辦理匯兌的行為，可撥打1955申訴檢舉或詢問。非法經營地下匯兌已涉違反銀行法，移工申訴檢舉案件及提供的事證，勞動部會協助移送，並交由金管會依法查處。（編輯：李亨山）1120325