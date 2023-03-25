蘇花路廊連假交通 估南下4/1高峰2.4萬輛次

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）清明連假從4月1日起至4月5日，交通部公路總局第4區養護工程處預估，蘇花路廊南下車潮在連假第1天（4月1日）達到高峰，全天交通量約2萬4000輛次。

第4區養護工程處今天發布新聞稿表示，清明連續假期以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，預估蘇花路廊南下車流將於假期前段（4月1日至4月2日）陸續湧現，並於假期第1天（4月1日）達到高峰，全天交通量約2萬4000輛次。

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第4區養護工程處指出，至於假期後段（4月3日至4月5日）則以北返旅次為主，預估北上車流高峰出現於假期最後1天（4月5日），全天交通量約1萬9700輛次。

第4區養護工程處表示，連假期間尖峰時段交通需求遠大於蘇花路廊可服務容量，部份時段、路段發生壅塞在所難免，呼籲民眾利用非尖峰時段避開車潮，此外，公路總局於清明連假推出加碼優惠，搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享租車優惠，回程可再享車票優惠。（編輯：方沛清）1120325