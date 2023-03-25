遵守國際組織養護秋刀魚資源 台灣減捕撈25%

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漁業署指出，北太平洋漁業委員會（NPFC）第7屆委員會會議自22至24日在日本札幌舉行，根據NPFC科學研究結果，目前秋刀魚資源量仍處於低水準，需減少漁獲量讓資源恢復，會中通過秋刀魚、轉載等多項養護管理措施，以強化管理公約水域漁業活動。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月25日

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）漁業署今天表示，北太平洋漁業委員會近日開會通過調降秋刀魚捕撈量養護管制措施，台灣2023及2024年每年限額為8萬1210公噸，較2021、2022年各限額10萬8280公噸，約減少25%。

行政院農業委員會漁業署今天發布新聞指出，北太平洋漁業委員會（NPFC）第7屆委員會會議於22至24日在日本札幌舉行，根據NPFC科學研究結果，目前秋刀魚資源量仍處於低水準，需要減少漁獲量讓資源恢復，會議通過秋刀魚、轉載等多項養護管理措施，以強化管理公約水域漁業活動。

會中，經會員努力與協商，設定2023年及2024年全北太平洋區秋刀魚總漁獲限額，自2021年及2022年的每年33萬公噸，調降為每年25萬公噸；其中公約水域（公海）限額為15萬公噸、沿岸國專屬經濟水域（EEZ）為10萬公噸。

漁業署並說，2023年及2024年各國在公約水域中的漁獲限額，自2018年漁獲量水準削減55%；因此台灣2023年及2024年每年秋刀魚漁獲限額為8萬1210公噸，比2021、2022年的每年限額10萬8280公噸減少約25%。

另外，漁業署說，為保護秋刀魚稚魚資源，禁止各國漁船在每年6至7月在東經170度以東水域作業；又為降低漁獲努力量，要求各國以2018年實際作業船數為基準減少10%，或每年僅可作業180天，進行二擇一的管控措施。

由於漁業署統計，秋刀魚2021年及2022年的漁獲量分別為3萬及4萬餘公噸，其實僅為限額一半不到，看似不影響實際作業。

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漁業署遠洋漁業組組長林頂榮接受中央社記者電話訪問時說明，這是因為過去秋刀魚捕撈量高峰在2014年時曾達22萬9937公噸，會議通過的養護管制措施採逐步下修方式進行，所以看起來可作業限額仍寬鬆很多，但其實從台灣近2年捕撈量僅剩3萬、4萬餘公噸，即可見秋刀魚資源量確實仍處於低水準。

漁業署補充，NPFC為管理北太平洋公海底層漁業及其他國際漁業管理組織尚未管理魚種的國際漁業組織，台灣為其會員，每年約90艘秋刀魚漁船於6至11月赴西北太平洋公海作業。（編輯：陳政偉）1120325