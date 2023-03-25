資通訊外加名額 私大協進會：相當增一所國立大學

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私立大學校院協進會理事長何明果25日在「2023高等教育改革論壇」中指出，在少子女化趨勢下，學生總數越來越少，也不是每個人都適合讀資通訊，學校一直外加名額，也難解決產業缺工問題。中央社記者陳至中攝 112年3月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）私立大學校院協進會理事長何明果今天在一場論壇中表示，國立大學配合產業需求，近年擴增的資通訊外加名額，幾年下來已相當於一所國立專業大學的招生人數，恐產生排擠效應。

台灣大學校友會文化基金會今天舉辦「2023高等教育改革論壇」，邀請國立大學校院協會理事長周景揚（中央大學校長）、私立大學校院協進會理事長何明果（大同大學校長）對談。

因應國家產業發展，資通訊外加名額逐年調增，112學年度各校招生名額，國立大學核定名額增加1400餘名。何明果表示，如果考慮學士班要讀4年、碩士班讀2年、博士班讀3年，這幾年下來增加的資通訊外加名額，已相當於增加一所8000餘人的國立資通訊專業大學。

何明果擔心資通訊不斷外加名額，會影響其他工程領域的發展，對機械、化學等系出現排擠效應，也連帶影響私校招生。他幽默地形容，就像是活到20幾歲的人，突然得知父親多生了一個弟弟，要出來分財產。

何明果說，在少子女化的趨勢下，學生總數越來越少，也不是每個人都適合讀資通訊，學校一直外加名額，也難解決產業缺工問題。

何明果認為，頂尖的國立大學應不要追求規模，著重招收最優秀的菁英學生即可。政府也應檢討學費政策，畢竟學費多年凍漲，已稀釋了高教品質。

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國立大學校院協會理事長周景揚則提到，學費仍應隨物價指數調整，並仿照油價調整機制，比較容易解決燃眉之急，並呼籲政府增加投入教育與科技預算。

前民主進步黨立委沈富雄今天也出席論壇，他在2名校長演講後表示，低學費是經濟大環境下的必然結果，台灣家庭低所得，要購買高價的高等教育產品是不可能的。他直言校長們除了吐苦水，也要提出更多解決方案。（編輯：陳政偉）1120325