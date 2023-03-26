段考試題與2年前雷同 武陵高中高二物理3/28重考

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市武陵高中日前舉行期中考，校方指出，學生反映高二物理科試題與2年前雷同，經開會後決定28日重考，並請出題老師說明疏失原因，學校未來對於審題機制也會更加嚴格執行。

武陵高中教務主任萬昌鑫今天上午告訴中央社記者，武陵高中於24至27日舉行期中考，昨天補班課校方進行高二學生的生物、地理、物理及英文科目考試。

萬昌鑫表示，考後有學生反映物理科試題曾在複習時寫過，校方調閱資料發現高二物理（C、D、E班群）段考試題與2年前的段考試題雷同，校內緊急開會討論後決議，為維護公平性，高二物理將於28日上午8時40分至上午9時50分重考，隨即在校方官網公告相關資訊。

他指出，初步了解，受影響的為二、三類組約400名至500名學生，校方請命題老師在27日提出說明後，將提交成績考核委員會審議。

決定重考後，萬昌鑫表示，除在學校官網公布相關訊息，也請導師轉傳班群。目前未接獲導師及學生反彈，學校未來也會在審題更加嚴格謹慎。（編輯：戴光育）1120326