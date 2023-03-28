消費者申訴連續3年破7萬件 線上遊戲最多

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）行政院消保處今天表示，111年度各地方政府受理消費者申訴案件，「線上遊戲」以4215件最多，其次為「運輸」類3323件，與外送平台無預警加收平台費引發消費者反彈有關。

行政院消費者保護處今天發布新聞指出，受疫情影響，111年度各地方政府受理消費者申訴及申請調解案件共計7萬626件，連續3年破7萬件，不過111年度的件數比110年度的7萬4686件減少4060件。

消保處指出，其中消費者服務中心受理的首次申訴案件數量就占了近8成（79.72%）；前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「服飾、皮件及鞋類」、「食品」及「健身」。

針對申訴「線上遊戲」類型，消保處舉例，有消費者申訴業者隨意調整虛擬寶物中獎機率，質疑中獎機率不透明；或是申訴業者標榜限時限量的寶物商品，在消費者花錢取得後，又開放取得，並調高取得機率。

為此，消保處說，經濟部已於111年8月10公告修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，增訂揭露機會中獎商品或活動的機率相關規範，並自112年1月1日生效。因應此業務111年8月27日移撥數位發展部掌管，消保處已協調數位部督導業者積極處理申訴案件，並邀集業者會商降低爭議的解決方法。

申訴第2名的「運輸」類型，消保處說，因為外送平台無預警加收平台費，引發消費者反彈，較上年度增加825件。

另外，服飾、皮件及鞋類（含線上購物）申訴案件3085件，食品類2534件，健身類2460件。

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消保處說明，因應富胖達股份有限公司（foodpanda）於111年6月6日無預警宣布隔日起增收台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市及新竹縣「平台服務費」，引發消費者反彈，截至6月15日，申訴案件即超過800件。

消保處已於111年6月10日邀請相關地方政府、業者開會研商。針對契約未有審閱期、無預警加收平台費等，富胖達公司在111年10月及11月依台北市政府建議，修正契約相關條款，提供首次訂閱日或自動續約日的次日起算7天內，倘未使用任何優惠服務，可退還會員訂閱費用；訂單若適用平台費，將於結帳頁面顯示，供消費者參採。（編輯：唐聲揚）1120328