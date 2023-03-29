健保新制醫學中心急診費恐破千 薛瑞元：轉診較便宜

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健保部分負擔費用原擬4月調整，健保署28日指出，因醫界對急診依檢傷分類收費有疑慮，討論後改成依醫院等級定額收費，需重新進行法規預告程序，最快7月上路。圖為高雄市大同醫院急診處。中央社記者董俊志攝 112年3月28日

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（中央社記者林敬殷台北29日電）全民健保部分負擔新制即將上路，針對醫學中心急診費恐破千，衛福部長薛瑞元今天表示，政府本來就不鼓勵民眾直接到醫學中心去看診，經過轉診的話，費用會減少。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法草案及再生醫療製劑條例草案，薛瑞元在委員會開會前，接受媒體訪問做上述表示。對於新制上路時程一波三折，目前預計在7月上路，但薛瑞元表示，是否是7月，還要看行政流程。

媒體詢問健保新制後的偏鄉醫療資源不足，衛福部將有配套措施，薛瑞元說，如果偏鄉地方僅僅只有一家區域級以上的醫院，才有這樣的問題，如果同時有診所及地區醫院，基本上這個問題就不太會發生。

薛瑞元表示，台灣這種地區很少，只有一家區域級的醫院，沒有基層的醫療院所，這種情形非常罕見。不過，衛福部有配套措施，也就是說，如果真的有這樣的地區，也會鼓勵當地的診所或是區域級醫院開設假日門診。（編輯：張均懋）1120329