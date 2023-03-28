健保部分負擔擬7月調整 研議急診依醫院等級收費

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健保署表示，因醫界對急診依檢傷分類收費有疑慮，經討論將改成依醫院等級定額收費。圖為新北市板橋區亞東醫院急診處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）健保部分負擔費用原預計4月調整，健保署長石崇良今天說，因醫界對急診依檢傷分類收費有疑慮，經討論將改成依醫院等級定額收費，需重新進行法規預告程序，最快7月上路。

中央健康保險署規劃調整部分負擔費，本來免收部分負擔的慢連箋、檢驗檢查改收費，並調整部分現制，預計分2階段上路，急診及藥費是第1階段調整，原本估計最快4月實施。

石崇良今天接受媒體電訪表示，在急診部分，原本規劃醫學中心或區域醫院，檢傷較嚴重一、二級收費從新台幣450元降至300元、200元，較輕四、五級的輕症病人則從550元升為800元、600元。

但經第一線人員反映，執行上恐容易引發爭議。石崇良說明，一來民眾就醫前無法自行判斷屬於哪一級、會被收多少錢，而且不同人評估也會有差異，召集急診醫學會、醫學中心協會、區域醫院協會等單位討論後取得共識，回歸 分級醫療 分級醫療小百科 衛福部106年實施新規定，調整民眾自行負擔的門診與急診費用。民眾有病先至家庭醫師或附近診所就醫，經專業診療後，如病情需要則轉診至其他專科診所或醫院照護。病患經轉診治療後，再依醫師建議轉回原診療或其他適當院所，接受後續治療。 資料來源：健保署網站 看更多 關閉 精神，按照醫院等級收費。

健保署初步規劃地區醫院維持現行收費新台幣150元、區域醫院收400元、醫學中心收750元。

石崇良表示，由於必須重新進行法規預告程序，規定要有60天預告期，按此推算，現在開始進行法制作業，若4月順利預告，再加上要給醫院準備作業時間，最快7月時可實施。（編輯：陳清芳）1120328