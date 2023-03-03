特別預算若挹注200億元 陳建仁：估明年不漲健保費

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（中央社記者王揚宇台北3日電）立委關注疫後特別預算中有編列200億元撥補全民健康保險基金，以及調漲健保費、缺藥等議題；行政院長陳建仁今天說，若有撥補200億元到健保，到今年底結算時，就不必要去估算明年有調漲健保費的可能性。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。立法院今天邀請陳建仁等人列席報告特別預算案編製經過並備質詢。

全民健保費率最近一次調整是民國110年起，一般保險費率調漲為5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%，維持至今。衛生福利部長薛瑞元今年2月17日表示，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，正朝明年（113年）健保費率不調整的方向努力。

國民黨立委謝衣鳯今天質詢時，關注健保部分負擔將分階段調整、缺藥等議題，她質疑，現在特別預算案中有撥補200億元給健保，且調漲健保與門診的部分負擔，但又跟民眾多要56億元，造成就醫「貧窮障礙」，結果也無法改善缺藥問題。

薛瑞元指出，缺藥牽涉結構性問題，成因有好幾種，不是說給200億元就可以解決，「這完全是兩碼子事」。

陳建仁表示，如果有撥補200億元到健保的話，到今年底整個結算時，「我們就不必要去估算，明年有可能調漲健保費的可能性」。（編輯：林克倫）1120303