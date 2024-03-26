拚肺腺癌免疫治療納健保 石崇良：快有好消息

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）台灣肺癌死亡率高居不下，醫界以存活率倍增作為目標，健保署去年底將肺鱗癌免疫治療納健保，致力將給付涵蓋到更大宗的肺腺癌免疫治療，署長石崇良透露，應該很快陸續會有好消息。

肺癌連續19年居台灣死亡人數第1名的癌別，死亡率長年居各癌別之首，據最新癌症登記報告，肺癌已超越大腸癌。衛生福利部中央健康保險署去年12月起給付肺鱗癌一線免疫藥物合併化療，統計至今年3月26日，事前審查同意117人，可獲得健保給付的免疫藥物合併化療。

新竹台大分院院長余忠仁今天在記者會表示，實現肺癌5年存活率倍增，是去年提出國家級肺癌防治辦公室時訂下目標之一，台大醫院已達標，分別為早期肺癌關鍵就是早期診斷，晚期癌靠整體治療進步。在免疫治療已經進入標準治療時代，台灣過去10年的肺癌治療卻沒有跟上腳步。

余忠仁說，一般來說，食藥署通過許可的所有藥物，約一半左右有健保給付，以肺癌治療而言，大概1成病人在健保給付範圍內，加上去年底納保的肺鱗癌也不過增加5%，「為什麼都是肺癌，肺鱗癌可以有免疫治療，肺腺癌卻沒有，甚至肺腺癌還是大宗。」

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肺腺癌占新診斷肺癌病人75%，約5成5患者有基因突變可使用標靶藥品，對逾4成無基因突變患者而言，免疫治療合併治療效果好於僅接受化療，台大醫院內科部副主任何肇基說，與日韓相比，台灣肺癌死亡率偏高，使用免疫藥物合併化療治療，5年存活率增2倍。

用藥即時性是台灣癌症治療的未來重要方向，石崇良表示，肺癌免疫藥物昂貴，年藥費高達新台幣170萬元左右，肺腺癌患者是否納入給付範圍，相關評估仍在持續進行中，原則就是需要比傳統治療更安全、有效，需要符合經濟效應，「應該很快陸陸續續會有好消息」。（編輯：陳政偉）1130326