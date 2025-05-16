收賄助加速請款 信義鄉公所前技士一審判3年10月

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（中央社記者蘇木春台中16日電）南投縣信義鄉公所前技士廖姓男子，2年前涉嫌向營造公司收取共新台幣20萬餘元的賄賂，協助加速審核請款作業，台中地院審理後，日前依貪污罪判他應執行有期徒刑3年10月，可上訴。

依據台中地檢署的起訴書指出，廖男於民國101年6月起，陸續擔任南投縣信義鄉公所建設課約聘人員、清潔隊隊員、技士等職務。

廖男101年6月起，經信義鄉鄉長指派辦理工程採購相關工作，111年5月間，營造公司負責人陳男找上廖男，希望承攬的小額工程採購案件結算時，能加速審核結案文書，以加快取得工程款，並願以每件3000元的對價給予賄賂，雙方並達成協議。陳男於112年1月及113年1月間，聯繫廖男至他住處附近的工寮，各交付9萬3000元、10萬元的賄賂。

另外，廖男於112年6月間，辦理農路改善工程採購發包，由黃男經營的公司得標，案件進入驗收程序時，廖男向黃男表示「最近這麼多工程款進來，可以分紅嗎」等語，黃男為求快速完成結算審核作業，以加快請款時程，交付1萬元賄賂予廖男。

案經法務部廉政署中部地區調查組獲報調查，將廖男移送台中地檢署偵辦後，被檢方依違反貪污治罪條例起訴。

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台中地院審理後，合議庭認為，廖男具有法定職務權限的公務員，本應遵守法令，竟為貪圖小利，對於職務上收受賄賂，損及公務員廉潔。

合議庭審酌，廖男坦承犯行，並於偵查中繳回犯罪所得。台中地院日前宣判，廖男應執行有期徒刑3年10月，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140516